POL-WAF: Beelen. Zusammenstoß mit geparktem Auto
Warendorf (ots)
Beim Zusammenstoß mit einem geparkten Auto ist am Dienstag (20.01.2026, 14.00 Uhr) ein 35-jähriger Ennigerloher in Beelen leicht verletzt worden.
Der Mann fuhr mit seinem Pedelec auf der Ostenfelder Straße. Aus noch unklarer Ursache stieß er gegen ein geparktes Auto und stürzte.
Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.
