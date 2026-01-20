PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Dienstagvormittag (20.01.2026, 10.51 Uhr) eine Rentnerin in Oelde tödlich verunglückt.

Eine 23-jährige Frau aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Auto auf der Keitlinghauser Straße aus Oelde kommend Richtung Keitlinghausen. Zeitgleich war eine 78-jährige Oelderin in ihrem Auto auf der Wehrbeckstraße Richtung Keitlinghauser Straße unterwegs. Als sie nach links abbog, stieß die 78-Jährige mit dem von links kommenden Pkw der Ennigerloherin zusammen und verletzte sich.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die zunächst lebensgefährlich verletzte Rentnerin in ein Krankenhaus, ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Im Krankenhaus erlag die Oelderin wenig später ihren Verletzungen und verstarb.

Die 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team ist aktuell vor Ort - die Arbeiten werden bis mindestens nachmittags andauern. Während der Unfallaufnahme bleibt die Unfallstelle für den Verkehr komplett gesperrt. Ableitungen sind eingerichtet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

