POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Büro - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (16.01.2026, 15.00 Uhr) und Montag (19.01.2026, 07.30 Uhr) in ein Büro an der Zeppelinstraße in Ahlen eingebrochen.
Über ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Büro, stahlen einen Tresor und flüchteten.
Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
