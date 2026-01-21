PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Raub auf Supermarkt - Mitarbeiter mit Messer bedroht

Warendorf (ots)

Am Dienstag (20.01.2026, 21.55 Uhr) kam es zu einem Raub auf einen Supermarkt an der Straße Nordtor in Sendenhorst.

Ein unbekannter Täter ging zu einem Mitarbeiter im Kassenbereich, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, entwendete der Täter daraus das Bargeld. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Nordtor bzw. Elmster Berg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 175 cm groß, etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur. Er war dunkel gekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Zudem war er mit einem schwarzen Halstuch maskiert.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Raub geben? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

