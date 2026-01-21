PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Beteiligtem nach Überholmanöver

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Autofahrer geben, der am Montag (19.01.2026, 12.50 Uhr) an einem missglückten Überholmanöver in Ahlen beteiligt gewesen ist?

Eine 39-jährige Ahlenerin fuhr in ihrem Auto in einer Fahrzeugschlange auf der Beckumer Straße. Verkehrsbedingt musste sie anhalten. Als sie wieder anfuhr, stieß sie mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen, das dabei war mehrere Pkw zu überholen.

Verletzt wurde niemand.

Wir bitten den Beteiligten, einen Mann, circa 1.70 bis 1.75 Meter groß, 60 bis 65 Jahre alt, graue Haare, grauer Bart, fuhr einen silbernen Opel Astra mit WAF-Kennzeichen, sich bei der Polizei in Ahlen 02382-965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

