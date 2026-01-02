Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte töten Schafbock auf Weide in Fuldatal-Rothwesten: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag einen Schafbock einer Herde in Fuldatal-Rothwesten getötet. Die Herde stand auf einer umzäunten Weide in der Straße "Gut Eichenberg", wo ein Passant die Überreste des toten Schafbocks am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, bemerkt und daraufhin die Polizei gerufen hatte. Wie die dort eingesetzten Beamten berichten, wurde der Schafbock offenbar auf der Weide getötet und geschlachtet. Der Körper wurde anschließend mitgenommen, während ein Teil des toten Tieres zurückgelassen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und hat ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zur Aufklärung des Falls sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen. Wer zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag verdächtige Personen im Bereich der Schafweide beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell