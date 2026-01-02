PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz nach Schüssen an Haltestelle in Waldau: Alkoholisierter 48-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei gegen 15:50 Uhr von besorgten Anwohnern zur Haltestelle "Liegnitzer Straße" in Kassel gerufen, da dort ein Mann mit einer Waffe mehrfach in die Luft und in den Boden geschossen haben soll, während sich in unmittelbarer Nähe Kinder aufhielten. Die sofort nach der Mitteilung entsandten Streifen der Kasseler Polizei entdeckten den beschriebenen Schützen noch an der Haltestelle. Unter größter Vorsicht näherten sich die Polizisten an und nahmen den 48-Jährigen schlagartig fest. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe, die mitsamt Munition sichergestellt wurde. Der Festgenommene aus Kassel, bei dem ein Atemalkoholtest rund 1,6 Promille ergab, musste die Beamten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier begleiten. Da er nicht den zum Führen der Waffe in der Öffentlichkeit erforderlichen kleinen Waffenschein hat und das Schießen mit der Waffe außerhalb des eigenen befriedeten Besitztums oder von Schießstätten ohnehin verboten ist, muss er sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Aufgrund der Angaben von Zeugen wird zudem geprüft, ob er die Kinder während der Schussabgaben verbal bedroht hat. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

