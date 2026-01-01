Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel: Kellerbrand mit verletzten Personen

Kassel (ots)

Am frühen Neujahrsmorgen kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Meißnerstraße in Kassel. Aus einer bisher unbekannten Ursache entstand der Brand in einem Kellerraum. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zunächst von der Feuerwehr alle Bewohner aus dem Haus verbracht. Durch den starken Rauch erlitten insgesamt 13 Personen eine Rauchgasvergiftung und wurden zunächst in Krankenhäuser verbracht.

Die Kriminalpolizei in Kassel hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 50 000 - 80 000 Euro geschätzt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell