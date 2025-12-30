Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallfahrt endet an Preisanzeigetafel von Tankstelle: Alkoholisierter 31-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel):

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat am gestrigen Montagabend in Wesertal-Gieselwerder die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mehrere Schilder einer Tankstelle überfahren, bevor er an einer großen Preisanzeigetafel zum Stehen kam. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß vom Unfallort, konnte aber wenig später durch eine Streife der Polizeistation Hofgeismar festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte er gleich mehrere Gründe für seine Flucht: Er stand zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar unter Alkoholeinfluss, sein Auto war nicht angemeldet und damit auch nicht versichert und die daran angebrachten Kennzeichen gehören eigentlich an ein anderes Fahrzeug.

Der Unfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr in der Neustadtstraße. Dort war der 31-Jährige von Bad Karlshafen kommend unterwegs, als er in Höhe der Brückenstraße nach links von der Fahrbahn abkam, mit den Schildern sowie der Anzeigentafel kollidierte und so einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte. Als Zeugen des Unfalls hinzukamen, versuchte der Mann gerade vergeblich, den Motor seines Kleinwagens wieder zu starten, mutmaßlich um seine Fahrt fortzusetzen. Doch als dann der zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffene Besitzer der Tankstelle die Polizei zur Unfallaufnahme rufen wollte, nahm der 31-Jährige kurzerhand die Kennzeichenschilder von seinem Auto ab und lief davon. Dank eines Zeugenhinweises konnten die Beamten den Flüchtigen jedoch schnell ermitteln und ihn kurz darauf an seiner Wohnanschrift in Wesertal festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille, weshalb der Mann die Polizisten für eine Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt, er muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell