PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 33-Jährige aus Baunatal wieder da

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die vermisste 33-Jährige aus Baunatal hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und konnte soeben durch eine Streife des Polizeireviers Süd-West angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 11:22

    POL-KS: Brand von Gaststätte im Grünen Weg: Ursache vermutlich technischer Defekt

    Kassel (ots) - Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 3:20 Uhr zum Brand einer Gaststätte im Grünen Weg in Kassel gerufen. Die Betreiberin des Lokals war selbst auf das Feuer, das im Bereich eines mit Öl betriebenen Ofens ausbrach, aufmerksam geworden und hatte noch versucht, den Brand zu löschen. Dies misslang ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:29

    POL-KS: Zeugen zu Einbrüchen am Wochenende in Lohfelden und Niestetal gesucht

    Kassel (ots) - Lohfelden und Niestetal (Landkreis Kassel): Am Wochenende kam es in Lohfelden und Niestetal zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser, zu denen die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Taten auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Die Ermittlungen dauern an. Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren