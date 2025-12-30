Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 33-Jährige aus Baunatal wieder da
Kassel (ots)
Baunatal (Landkreis Kassel):
Die vermisste 33-Jährige aus Baunatal hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und konnte soeben durch eine Streife des Polizeireviers Süd-West angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.
Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.
