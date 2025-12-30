Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gaststätte im Grünen Weg: Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 3:20 Uhr zum Brand einer Gaststätte im Grünen Weg in Kassel gerufen. Die Betreiberin des Lokals war selbst auf das Feuer, das im Bereich eines mit Öl betriebenen Ofens ausbrach, aufmerksam geworden und hatte noch versucht, den Brand zu löschen. Dies misslang jedoch aufgrund der schnellen Ausbreitung, sodass die 76-Jährige die Gaststätte noch verlassen konnte, bevor diese in Vollbrand geriet. Die Frau aus Kassel hatte Rauchgase eingeatmet, weshalb sie in der Nacht von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dieses konnte sie zum Glück inzwischen wieder verlassen. Das Lokal brannte vollständig aus und ist einsturzgefährdet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 150.000 Euro.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Morgen aufgesucht. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt an dem Ölofen entstanden ist. Hinweise auf Straftaten liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell