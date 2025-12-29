Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen zu Einbrüchen am Wochenende in Lohfelden und Niestetal gesucht

Lohfelden und Niestetal (Landkreis Kassel):

Am Wochenende kam es in Lohfelden und Niestetal zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser, zu denen die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Taten auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Brückebach" in Lohfelden hatte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:30 Uhr ereignet, wie die Auswertung von Sicherheitstechnik bei der Anzeigenaufnahme am Samstagmittag ergab. Unbekannte Täter hatten dort ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit einem Stein eingeworfen und waren so in das Haus eingedrungen, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Am Samstag war es zu zwei weiteren Einbrüchen in Niestetal gekommen. In der Straße "Am Klei" brachen unbekannte Täter in gleich beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses ein und entwendeten Schmuckstücke und Armbanduhren. Die Tat in Abwesenheit der Bewohner ereignete sich in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:15 Uhr. Unweit entfernt in der Dresdener Straße war ein Einfamilienhaus das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und Mitternacht stiegen die Täter über ein aufgehebeltes Kellerfenster ein und durchsuchten das komplette Haus nach Wertsachen. Offenbar wurden sie nicht fündig, denn nach bisherigem Kenntnisstand gingen sie leer aus.

Die weiteren Ermittlungen werden beim zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit einem der Einbrüche beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

