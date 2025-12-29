Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand eines Wohnhauses in Baunatal-Hertingshausen: Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am 27.12.2025, um 14:43 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6186300 veröffentlichte Pressemitteilung).

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei haben am heutigen Montagvormittag die Ermittlungen zu dem Brand eines Wohnhauses am Samstag in Baunatal-Hertingshausen fortgeführt und die Brandstelle aufgesucht. Wie die Ermittler berichten, gehen sie derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Das Feuer war am Samstag gegen 11:45 Uhr in einem an dem Einfamilienhaus im Werraweg gelegenen und als Werkstatt genutzten Schuppen ausgebrochen und hatte sich in der Folge auf ein Carport und den Dachstuhl ausgebreitet. Dabei wurde ein 54-jähriger Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar, der entstandene Schaden beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen der Brandermittler auf mindestens 250.000 Euro. Die Ermittlungen, in die auch ein Gutachter des Hessischen Landeskriminalamtes eingebunden ist, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell