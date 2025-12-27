Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Kassel: Brand eines Wohnhauses in Baunatal- Hertingshausen

Kassel (ots)

Heute kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in Baunatal, OT Hertingshausen. Wie die Beamten des Polizeireviers Süd/ West in Baunatal berichteten, brannte das an dem Wohnhaus angrenzende Carport bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Wohnhauses über; dieser wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit der abschließenden Brandbekämpfung beschäftigt. Die beiden Bewohner konnten das Haus verlassen, ein Bewohner wurde zunächst in einem Rettungswagen wegen des Verdachtes der Rauschgasvergiftung behandelt, jedoch in kein Krankenhaus verbracht.

Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen, die von der Kasseler Kriminalpolizei geführt wird.

Eingesetzt ist die Feuerwehr aus Baunatal.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell