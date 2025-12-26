Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Kassel (ots)

Am heutigen Freitag kam es gegen 16:16 Uhr auf der Kreisstraße K91 zwischen Hessisch Lichtenau, Ortsteil Fürstenhagen, und Helsa, Ortsteil Eschenstruth, zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen.

Wie die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau berichten, befuhr ein mit einer weiblichen 57-jährigen Person besetzter PKW die K91 aus Eschenstruth kommend in Richtung Fürstenhagen. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte kam der Pkw ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden PKW, besetzt mit einer 53-jährigen Fahrerin und einer 73-jährigen Beifahrerin, kollidierte.

Die drei Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 70.000 EUR geschätzt.

Vor Ort waren ca. 40 Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte aus dem Werra-Meißner-Kreis und Kassel sowie der Rettungshubschrauber Christoph 7 im Einsatz. Die Kreisstraße K91 war bis ca. 19:40 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Ortseingängen Eschenstruth und Fürstenhagen voll gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an und werden durch die Polizeistation Hessisch-Lichtenau geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell