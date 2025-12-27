Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Wohnungseinbrüche an Weihnachten: Kripo sucht Zeugen in Kassel, Lohfelden und Niestetal

Kassel (ots)

Kassel, Lohfelden und Niestetal (Landkreis Kassel):

Zu insgesamt fünf Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser in Kassel, Lohfelden und Niestetal wurde die Polizei an Weihnachten gerufen. In allen Fällen waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner eingebrochen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Einbrecher gehen, ist bislang unklar. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Das Einbruchsopfer aus der Straße "Im Rosental" im Kasseler Stadtteil Brasselsberg hatte sich an Heiligabend bei der Polizei gemeldet. Dort waren die Täter im der kurzen Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus eingestiegen und durchsuchten sämtliche Räume. Mit erbeuteten Schmuckstücken ergriffen die Einbrecher unerkannt die Flucht.

Ebenfalls über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten unbekannte Täter am 1. Weihnachtsfeiertag in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Am Hammelsberg" in Lohfelden. Die Tat, bei der Geld gestohlen wurden, ereignete sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr. Auch in der Hardenbergstraße in Niestetal war eine Erdgeschosswohnung das Ziel von unbekannten Einbrechern. Mutmaßlich in der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster auf der Gebäuderückseite und durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertsachen. Offenbar wurden sie nicht fündig, denn sie flüchteten ohne Beute über den Balkon der Wohnung.

In der Straße "Alte Breite" im Kasseler Stadtteil Harleshausen kam es in der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hatten ein rückwärtiges Fenster zum Gäste-WC aufgehebelt und begaben sich anschließend auf Beutezug. Ob etwas gestohlen wurde oder die Einbrecher leer ausgingen, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus, der der Polizei am gestrigen Freitagabend gemeldet wurde, ereignete sich in der Cauerstraße in Kassel-Fasanenhof. Dort waren unbekannte Täter seit dem letzten Wochenende eingestiegen und hatten Schmuck, Taschenuhren und EC-Karten erbeutet.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell