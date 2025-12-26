Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Folgemeldung zu Verkehrsunfall zwischen Fürstenhagen und Eschenstruth: 73-jährige Beifahrerin verstorben
Kassel (ots)
(Bitte beachten Sie unsere am heutigen Tag, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6186123, veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall):
Werra-Meißner-Kreis, Kreisstraße K91:
Nachdem es am heutigen Freitag gegen 16:16 Uhr auf der Kreisstraße K91 zwischen Hessisch Lichtenau, Ortsteil Fürstenhagen, und Helsa, Ortsteil Eschenstruth, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist, erreichte die Polizei in Hessisch Lichtenau die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass die 73-jährige Beifahrerin von einem der beteiligten Fahrzeuge infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.
