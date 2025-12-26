PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Folgemeldung zu Verkehrsunfall zwischen Fürstenhagen und Eschenstruth: 73-jährige Beifahrerin verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am heutigen Tag, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6186123, veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall):

Werra-Meißner-Kreis, Kreisstraße K91:

Nachdem es am heutigen Freitag gegen 16:16 Uhr auf der Kreisstraße K91 zwischen Hessisch Lichtenau, Ortsteil Fürstenhagen, und Helsa, Ortsteil Eschenstruth, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist, erreichte die Polizei in Hessisch Lichtenau die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass die 73-jährige Beifahrerin von einem der beteiligten Fahrzeuge infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Daniel Wagner, Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren