Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen vor Polizei geflüchtet: 23-Jähriger nach Unfall festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Offenbar weil an seinem nicht zugelassenen und nicht versicherten Skoda Fabia gefälschte Kennzeichen angebracht waren und er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hat ein 23 Jahre alter Mann aus Kassel am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke die Flucht vor einer Polizeistreife angetreten. Nach nur wenigen hundert Metern verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Kleinwagen und krachte in zwei geparkte Autos. Zwar konnte der Mann zunächst zu Fuß flüchten, trotzdem klickten bei ihm nur wenig später die Handschellen. Der 23-jährige Tatverdächtige muss sich nun neben Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und illegalen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Eine Streife des Polizeireviers Süd-West war kurz nach 2 Uhr auf den Skoda aufmerksam geworden, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in der Weserstraße unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten und dazu die Anhaltesignale und das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Fahrer und trat die Flucht an, die ihn von der Weserstraße in die Fuldatalstraße führte. Dort geriet er jedoch in Höhe der Wolfsangerstraße vermutlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, durchbrach eine Schutzplanke und kollidierte mit einem dahinter geparkten Mazda und einem VW. Trotz des Unfalls, bei dem der Skoda stark beschädigt wurde, flüchtete der Fahrer anschließend zu Fuß. Der 23-Jährige konnte jedoch im Zuge sofort eingeleiteter Ermittlungen, unter anderem anhand von im Fahrzeug zurückgelassenen Gegenständen, identifiziert und wenig später in der Wohnung eines Bekannten festgenommen werden. Da er sich bei dem Zusammenstoß offenbar leicht verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich bei den Ermittlungen außerdem herausstellte, war der Skoda nicht angemeldet und auch nicht versichert, außerdem gehören die angebrachten Kennzeichen eigentlich an ein anderes Fahrzeug. Überdies fanden die Beamten in dem Wagen weitere Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet waren, außerdem hatte der Fahrer hat keinen Führerschein. Da die Besitzverhältnisse des Skodas nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

