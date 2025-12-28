Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Kassel, Wolfhagen-Niederelsungen, Raubüberfall auf Schnellrestaurant

Kassel (ots)

Am So., 28.12.2025, gg. 01:55 Uhr, fand in Wolfhagen/Niederelsungen in der Otto-Hahn-Str., ein Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant statt. Zur Tatzeit betraten zwei männl. Täter das Restaurant. Beide führten jeweils ein Messer mit. Unter Vorhalt der Messer wurden die noch anwesenden 5 Mitarbeiter im Alter zwischen 20 und 34 Jahren aufgefordert die Kasse zu öffnen. Durch einen Mitarbeiter wurde Bargeld in einen Stoffbeutel gelegt. Anschließend verließen die beiden Täter das Restaurant zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männl., ca. 165 cm und 170 cm groß, waren maskiert, sprachen gebrochen Englisch und führten einen Stoffbeutel sowie jeweils ein Messer mit. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt. Ein Mitarbeiter erlitt einen Schock, weshalb ein RTW gerufen wurde, war aber nicht weiter behandlungsbedürftig. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

