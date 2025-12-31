Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäudebrand in Diemelsee-Adorf mit hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am Mittwoch, 31.12.25, 12.00 Uhr kam es in Diemelsee-Adorf zum Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil des Betriebes, in dem sich die Technikräume befinden, im Vollbrand. Ein Ausbreiten auf das Wohngebäude und die Stallungen konnte verhindert werden. Es wurden keine Personen bei dem Brand verletzt und die 650 Milchkühe konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach einer vorläufigen Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 300.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen ist ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Aufgrund der Löscharbeiten war die Landesstraße 3078 zwischen Diemelsee-Adorf und Vasbeck voll gesperrt.

