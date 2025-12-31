PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetal-Heiligenrode: Vollbrand eines Mehrfamilienhauses, welches als Monteurunterkunft für auswärtige Arbeiter genutzt wird

Kassel (ots)

Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 01:10 Uhr, kam es in Niestetal-Heiligenrode in der Witzenhäuser Straße zu einem Vollbrand eines dreistöckigen Hauses, welches als Monteurunterkunft für auswärtige Arbeiter genutzt wird. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Haus momentan von vier auswärtigen Arbeitern als Monteurunterkunft bewohnt wird. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr, die momentan noch andauern, konnten jedoch keine Personen in dem Haus wahrgenommen werden, so dass davon ausgegangen wird, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auch keine Personen in den Wohnungen aufgehalten haben. Zeugen gaben an, dass sie unmittelbar vor dem Brandausbruch Böllergeräusche im unmittelbaren Nahbereich des Hauses wahrgenommen haben. Personen konnten nicht gesehen werden. Ob die Böllergeräusche im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Kassel. Diese hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach jetzigem Stand wurden keine Personen durch den Brand verletzt; nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:28

    POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 33-Jährige aus Baunatal wieder da

    Kassel (ots) - Baunatal (Landkreis Kassel): Die vermisste 33-Jährige aus Baunatal hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und konnte soeben durch eine Streife des Polizeireviers Süd-West angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:22

    POL-KS: Brand von Gaststätte im Grünen Weg: Ursache vermutlich technischer Defekt

    Kassel (ots) - Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 3:20 Uhr zum Brand einer Gaststätte im Grünen Weg in Kassel gerufen. Die Betreiberin des Lokals war selbst auf das Feuer, das im Bereich eines mit Öl betriebenen Ofens ausbrach, aufmerksam geworden und hatte noch versucht, den Brand zu löschen. Dies misslang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren