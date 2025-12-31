Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetal-Heiligenrode: Vollbrand eines Mehrfamilienhauses, welches als Monteurunterkunft für auswärtige Arbeiter genutzt wird

Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 01:10 Uhr, kam es in Niestetal-Heiligenrode in der Witzenhäuser Straße zu einem Vollbrand eines dreistöckigen Hauses, welches als Monteurunterkunft für auswärtige Arbeiter genutzt wird. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Haus momentan von vier auswärtigen Arbeitern als Monteurunterkunft bewohnt wird. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr, die momentan noch andauern, konnten jedoch keine Personen in dem Haus wahrgenommen werden, so dass davon ausgegangen wird, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auch keine Personen in den Wohnungen aufgehalten haben. Zeugen gaben an, dass sie unmittelbar vor dem Brandausbruch Böllergeräusche im unmittelbaren Nahbereich des Hauses wahrgenommen haben. Personen konnten nicht gesehen werden. Ob die Böllergeräusche im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Kassel. Diese hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach jetzigem Stand wurden keine Personen durch den Brand verletzt; nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

