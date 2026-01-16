PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) war ein 44-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Donauwörther Straße in Augsburg unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem 44-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 44-Jährigen.

Der 44-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

