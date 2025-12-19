Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kürzlich Abgeschobener scheitert bei Einreise

Basel (ots)

Ein 31-Jähriger versuchte trotz eines gegen ihn bestehenden Einreiseverbots aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigert die Einreise und wies ihn zurück.

Am Donnerstagabend (18.12.2025) versuchte der syrische Staatsangehörige mit einem Fernzug von Basel nach Deutschland einzureisen. Bei einer auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass er vor zwei Monaten nach Kroatien überstellt worden war. Zudem verhing die Ausländerbehörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland und schrieb ihn zur Fahndung aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verweigerte dem Mann die Einreise.

