PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kürzlich Abgeschobener scheitert bei Einreise

Basel (ots)

Ein 31-Jähriger versuchte trotz eines gegen ihn bestehenden Einreiseverbots aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigert die Einreise und wies ihn zurück.

Am Donnerstagabend (18.12.2025) versuchte der syrische Staatsangehörige mit einem Fernzug von Basel nach Deutschland einzureisen. Bei einer auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass er vor zwei Monaten nach Kroatien überstellt worden war. Zudem verhing die Ausländerbehörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland und schrieb ihn zur Fahndung aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und verweigerte dem Mann die Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:32

    BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei hat einen flüchtigen 40-Jährigen an der französischen Grenze festgenommen. Gegen ihn bestand seit sechs Tagen ein Haftbefehl, nun sitzt er in Untersuchungshaft. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen am frühen Donnerstagmorgen (18.12.2025) bei der Einreise an der Palmrainbrücke in Weil am Rhein. Die Überprüfung des Mannes ergab einen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:16

    BPOLI-WEIL: International gesuchter mutmaßlicher Betrüger gefasst

    Neuenburg (ots) - An der französischen Grenze nahm die Bundespolizei einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann fest. Die Auslieferung in die Türkei wird geprüft. Einsatzkräfte kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am späten Dienstagabend (16.12.2025) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:08

    BPOLI-WEIL: Überstellung mit vier Fahndungsausschreibungen

    Weil am Rhein (ots) - Nach der Überstellung aus der Schweiz wurde ein Mann durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Dienstagnachmittag (16.12.25) wurde durch die Schweizer Behörden, ein 25-Jähriger aufgrund seines rechtswidrigen Aufenthaltes in der Schweiz nach Deutschland überstellt und am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei übergeben. Gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren