BPOLI-WEIL: International gesuchter mutmaßlicher Betrüger gefasst

Neuenburg (ots)

An der französischen Grenze nahm die Bundespolizei einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann fest. Die Auslieferung in die Türkei wird geprüft.

Einsatzkräfte kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am späten Dienstagabend (16.12.2025) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Der 21-Jährige soll im Jahr 2022 Internetbetrug begangen haben. Die Bundespolizei nahm den Mann vorläufig fest und führte ihn zur Haftprüfung vor. Nach Erlass der Festhalteanordnung durch ein Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort bleibt der 21-Jährige bis zur Entscheidung über seine Auslieferung untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

