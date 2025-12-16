PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sechsfach Gesuchter muss in Haft

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen Diebstahls gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein festgenommen worden. Nun verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Montagmorgen (15.12.2025) kontrollierte die Bundespolizei einen tschechischen Staatsangehörigen in einem aus Barcelona kommenden Fernreisebus. Die Abfrage der Person ergab, dass gegen den 33-Jährigen noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro. Da er diese nicht komplett bezahlte und die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Da ihm noch weitere Straftaten zur Last gelegt werden, lagen fünf Ersuchen von deutschen Behörden vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

