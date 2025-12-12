Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in grenzüberschreitender Straßenbahn

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann versuchte unbehelligt aus der Schweiz einzureisen. Die Bundespolizei stellte den Gesuchten.

Am Donnerstag (11.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann seit vier Wochen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Erschleichens von Leistungen verhängte ein Gericht gegen den 66-Jährigen eine Geldstrafe. Da der Mann weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Da ihm noch Diebstahl und Bedrohung zur Last gelegt werden, lagen zwei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen. Aus diesem Grund erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

