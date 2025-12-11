Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter entgeht Haft

Waldshut-Tiengen (ots)

Geldstrafe nicht bezahlt und Ersatzfreiheitsstrafe nicht angetreten. Die Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Gesuchten.

Am Mittwoch (10.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann in Waldshut-Tiengen. Die Überprüfung ergab, dass dieser seit einem Monat mit Haftbefehl gesucht war. Wegen Urkundenunterdrückung war der deutsche Staatsangehörige im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehl erließen. Da er vor Ort die Gerichtsschulden bezahlte, ersparte er sich eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell