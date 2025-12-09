PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßliches Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Schallstadt

Schallstadt (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich am Bahnhof in Schallstadt ereignet haben soll.

Am Montagabend, dem 08.12.2025, gegen 22:10 Uhr soll es am Bahnsteig 2 zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Eine 25-jährige pakistanische Staatsangehörige soll mit ihrer männlichen Begleitung aus dem Zug ausgestiegen sein. Nach dem Ausstieg soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die beiden Personen vom Bahnsteig bis zum Ausgangsbereich mit einem Holzstock bedroht und diesen in der Folge hinterhergeworfen haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die zum Tatzeitpunkt ebenfalls den Zug verlassen haben soll. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:27

    BPOLI-WEIL: Mit europäischem Haftbefehl Gesuchter überstellt

    Weil am Rhein (ots) - Die Schweiz hat einen gesuchten mutmaßlichen Wohnungseinbrecher nach Deutschland überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Am Freitagvormittag (05.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den bosnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein Autobahn und übergaben ihn der Bundespolizei. Gegen den Mann besteht der Verdacht des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Aus ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:17

    BPOLI-WEIL: Bekannter kann Geldstrafe bezahlen - Gesuchter entgeht Haft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Da ein mit Haftbefehl Gesuchter die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang ein Bekannter mit 2.500 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Am Freitagabend (05.12.2025) kontrollierte die Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:01

    BPOLI-WEIL: Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

    Basel (ots) - Mit Drogen im Gepäck versuchte ein mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest. Am Samstag (06.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel einen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren