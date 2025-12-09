Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßliches Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Schallstadt

Schallstadt (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich am Bahnhof in Schallstadt ereignet haben soll.

Am Montagabend, dem 08.12.2025, gegen 22:10 Uhr soll es am Bahnsteig 2 zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Eine 25-jährige pakistanische Staatsangehörige soll mit ihrer männlichen Begleitung aus dem Zug ausgestiegen sein. Nach dem Ausstieg soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die beiden Personen vom Bahnsteig bis zum Ausgangsbereich mit einem Holzstock bedroht und diesen in der Folge hinterhergeworfen haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die zum Tatzeitpunkt ebenfalls den Zug verlassen haben soll. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell