Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie Geschädigte für den Verdacht der falschen Spendensammlung

Freiburg im Breisgau / Basel (ots)

Am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, gegen 16:30 Uhr, soll es im Zug RE 7 von Freiburg im Breisgau nach Basel zu falschen Spendensammlungen gekommen sein. Ein ca. 45-jähriger schwarzgekleideter Mann, soll vorgegeben haben, aufgrund einer körperlichen Einschränkung in Bezug auf Gehörlosigkeit, Spenden zu sammeln.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen sowie Geschädigte des Vorfalls. Insbesondere Personen, die durch den Sammler angesprochen wurden oder gespendet haben. Ebenfalls werden Personen gesucht, die das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben. Die Bundespolizei nimmt Zeugen- und Geschädigtenhinweise unter 07628 80590 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell