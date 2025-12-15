PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann kann 5.520 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

Weil am Rhein (ots)

Ein seit fünf Jahren verurteilter 34-Jähriger ging der Bundespolizei ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Am Freitagmittag (12.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen versuchter Körperverletzung war der deutsche Staatsangehörige zu einer Geldstrafe von 5.520 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Der Mann konnte die geforderte Geldsumme aufbringen. Somit ersparte er sich eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:53

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

    Heitersheim (ots) - Ein Mann mit einer Restfreiheitsstrafe von über 300 Tage versuchte in die Schweiz auszureisen. Die Bundespolizei lieferte ihn in die Justizvollzugsanstalt ein. Am Samstagmorgen (13.12.2025) kontrollierte eine Streife des Zolls den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug Richtung Basel, auf Höhe Heitersheim. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:46

    BPOLI-WEIL: Festnahme in grenzüberschreitender Straßenbahn

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann versuchte unbehelligt aus der Schweiz einzureisen. Die Bundespolizei stellte den Gesuchten. Am Donnerstag (11.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren