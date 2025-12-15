Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Mann kann 5.520 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe
Weil am Rhein (ots)
Ein seit fünf Jahren verurteilter 34-Jähriger ging der Bundespolizei ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.
Am Freitagmittag (12.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen versuchter Körperverletzung war der deutsche Staatsangehörige zu einer Geldstrafe von 5.520 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Der Mann konnte die geforderte Geldsumme aufbringen. Somit ersparte er sich eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.
