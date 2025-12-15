PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Heitersheim (ots)

Ein Mann mit einer Restfreiheitsstrafe von über 300 Tage versuchte in die Schweiz auszureisen. Die Bundespolizei lieferte ihn in die Justizvollzugsanstalt ein. Am Samstagmorgen (13.12.2025) kontrollierte eine Streife des Zolls den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug Richtung Basel, auf Höhe Heitersheim. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Betruges verhängte ein Gericht gegen den 30-Jährigen eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten. Davon hat der Mann noch eine Restfreiheitsstrafe von 340 Tagen zu verbüßen. Aus diesem Grund erfolgte durch Bundespolizei die Festnahme und anschließende Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:46

    BPOLI-WEIL: Festnahme in grenzüberschreitender Straßenbahn

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann versuchte unbehelligt aus der Schweiz einzureisen. Die Bundespolizei stellte den Gesuchten. Am Donnerstag (11.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:58

    BPOLI-WEIL: Gesuchter entgeht Haft

    Waldshut-Tiengen (ots) - Geldstrafe nicht bezahlt und Ersatzfreiheitsstrafe nicht angetreten. Die Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Gesuchten. Am Mittwoch (10.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann in Waldshut-Tiengen. Die Überprüfung ergab, dass dieser seit einem Monat mit Haftbefehl gesucht war. Wegen Urkundenunterdrückung war der deutsche Staatsangehörige im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren