Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Heitersheim (ots)

Ein Mann mit einer Restfreiheitsstrafe von über 300 Tage versuchte in die Schweiz auszureisen. Die Bundespolizei lieferte ihn in die Justizvollzugsanstalt ein. Am Samstagmorgen (13.12.2025) kontrollierte eine Streife des Zolls den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug Richtung Basel, auf Höhe Heitersheim. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Betruges verhängte ein Gericht gegen den 30-Jährigen eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten. Davon hat der Mann noch eine Restfreiheitsstrafe von 340 Tagen zu verbüßen. Aus diesem Grund erfolgte durch Bundespolizei die Festnahme und anschließende Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

