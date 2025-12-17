Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Überstellung mit vier Fahndungsausschreibungen

Weil am Rhein (ots)

Nach der Überstellung aus der Schweiz wurde ein Mann durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Dienstagnachmittag (16.12.25) wurde durch die Schweizer Behörden, ein 25-Jähriger aufgrund seines rechtswidrigen Aufenthaltes in der Schweiz nach Deutschland überstellt und am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei übergeben. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls verurteilten zwei deutsche Gerichte den Mann zu Geldstrafen. Zudem lagen zwei Ersuchen von deutschen Behörden vor, den Aufenthaltsort der Person zu ermitteln, da ihm ein Verstoß gegen das Asylgesetz und besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen wird. Der Mann konnte die geforderte Geldsumme nicht aufbringen, aus diesem Grund erfolgte im Anschluss die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung seiner 73-tägigen Freiheitsstrafe.

