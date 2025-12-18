PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei hat einen flüchtigen 40-Jährigen an der französischen Grenze festgenommen. Gegen ihn bestand seit sechs Tagen ein Haftbefehl, nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen am frühen Donnerstagmorgen (18.12.2025) bei der Einreise an der Palmrainbrücke in Weil am Rhein. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts der Vergewaltigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach Haftprüfung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

