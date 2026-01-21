POL-WAF: Ahlen. Mercedes-Benz Citan angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Dienstag (20.01.2026) einen Mercedes-Benz Citan in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 16.40 Uhr und 20.40 Uhr am Vorhelmer Weg und wurde linksseitig angefahren.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
