Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes-Benz Citan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (20.01.2026) einen Mercedes-Benz Citan in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 16.40 Uhr und 20.40 Uhr am Vorhelmer Weg und wurde linksseitig angefahren.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 07:54

    POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Beteiligtem nach Überholmanöver

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Autofahrer geben, der am Montag (19.01.2026, 12.50 Uhr) an einem missglückten Überholmanöver in Ahlen beteiligt gewesen ist? Eine 39-jährige Ahlenerin fuhr in ihrem Auto in einer Fahrzeugschlange auf der Beckumer Straße. Verkehrsbedingt musste sie anhalten. Als sie wieder anfuhr, stieß sie mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen, das dabei war mehrere Pkw zu ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 07:40

    POL-WAF: Beelen. Zusammenstoß mit geparktem Auto

    Warendorf (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem geparkten Auto ist am Dienstag (20.01.2026, 14.00 Uhr) ein 35-jähriger Ennigerloher in Beelen leicht verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec auf der Ostenfelder Straße. Aus noch unklarer Ursache stieß er gegen ein geparktes Auto und stürzte. Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 00:51

    POL-WAF: Sendenhorst. Raub auf Supermarkt - Mitarbeiter mit Messer bedroht

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (20.01.2026, 21.55 Uhr) kam es zu einem Raub auf einen Supermarkt an der Straße Nordtor in Sendenhorst. Ein unbekannter Täter ging zu einem Mitarbeiter im Kassenbereich, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, entwendete der Täter daraus das Bargeld. Nach der ...

    mehr
