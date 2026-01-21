Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes-Benz Citan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (20.01.2026) einen Mercedes-Benz Citan in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 16.40 Uhr und 20.40 Uhr am Vorhelmer Weg und wurde linksseitig angefahren.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell