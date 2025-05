POL-PDNR: Motorradunfall -Erstmeldung

Bad Hönningen (ots) - Am 12.05.25 kam es zwischen 06:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Straße Am Güterbahnhof in Bad Hönningen. Die Geschädigte stellte bei der Rückkehr an ihren weißen Toyota Aygo an der hinteren, rechten Fahrzeugseite eine Kratzspur fest. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ausparken gegen den Toyota und flüchtete ...

