Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Explosion in Mehrparteienhaus - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei haben am Mittwochmorgen (21.01.2026) gegen kurz nach 03.00 Uhr Informationen über einen lauten Knall an der Rottmannstraße in Ahlen erhalten.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer Explosion in einem Mehrparteienhaus gekommen war, bei der mehrere Fenster zerstört wurden. Verletzt wurde durch diese Explosion nach bisherigen Erkenntnissen niemand, die Bewohner der Wohnungen konnten durch Mitarbeiter der Stadt sicher untergebracht werden.

Kräfte des PP Münster unterstützten den gesamten Morgen bei Tatortaufnahme und Spurensicherung, die sich bis in die Mittagszeit erstreckten.

Gegen kurz nach 12.00 Uhr konnten die Straßensperrungen an der Rottmannstraße aufgehoben werden.

Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, liegen aktuell nicht vor. Ermittlungen zu den Hintergründen, zur Art der Explosion und zu Beteiligten sind aufgenommen.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben oder weiß etwas darüber? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

