Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verfolgungsfahrt endet in Beckum - Fahrer in Untersuchungshaft. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.01.2026

Warendorf (ots)

Wie bereits berichtet ist es am Freitag (16.01.2026, gegen 11.00 Uhr) zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, bei der ein 20-jähriger Mann ohne Wohnsitz im Bereich Beckum an der Oelder Straße / B 58 durch Polizisten gestellt werden konnte.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der junge unter dem Einfluss von Drogen stand und das Fahrzeug nicht versichert war. Außerdem fanden die Beamten rund sieben Kilo Kokain im Auto.

Die Beamten stellten die Drogen sicher und nahmen den 20-Jährigen in Gewahrsam. Der Beschuldigte wurde einen Tag später (17.01.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Untersuchungshaft an.

