Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bronzetafel gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben eine Bronzetafel im Wert von mehreren Hundert Euro in Warendorf gestohlen.

Zwischen Sonntag (18.01.2026, 00.00 Uhr) und Mittwoch (21.01.2026, 13.30 Uhr) stahlen die Täter die Tafel an der Klosterstraße in Warendorf und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

