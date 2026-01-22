POL-WAF: Ahlen. Versuchter Einbruch in Fabrikationshalle
Warendorf (ots)
Unbekannte haben sich am Mittwoch (21.01.2026, 21.40 Uhr) am Rolltor einer Fabrikationshalle in Ahlen zu schaffen gemacht.
Sie versuchten gewaltsam in das Gebäude an der Straße Zum Schlingenfeld zu gelangen. Nach Auslösung eines Alarms flüchteten die Täter.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
