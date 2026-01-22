PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Versuchter Einbruch in Fabrikationshalle

Warendorf (ots)

Unbekannte haben sich am Mittwoch (21.01.2026, 21.40 Uhr) am Rolltor einer Fabrikationshalle in Ahlen zu schaffen gemacht.

Sie versuchten gewaltsam in das Gebäude an der Straße Zum Schlingenfeld zu gelangen. Nach Auslösung eines Alarms flüchteten die Täter.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

