Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einkaufsfahrt endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.01.2026 um 17:05 Uhr wurde eine 51-Jährige mit ihrem Opel in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich auf dem Weg zu einem nahegelegenen Einkaufsmarkt. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Dame unter dem Einfluss von Opiaten steht. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf die aus Neustadt/W. stammenden Frau ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

