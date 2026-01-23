POL-WAF: Beckum. Frontalzusammenstoß von Zweiradfahrern
Warendorf (ots)
Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin aus Beckum und ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Beckum sind am Donnerstagnachmittag (22.01.2026, 14.15 Uhr) frontal zusammengestoßen.
Die beiden fuhren in entgegengesetzter Richtung auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Beckum. Als der 17-Jährige ansetzte, einen stehenden Bus zu überholen, stieß er mit der entgegenkommenden Frau zusammen. Diese stürzte und verletzte sich leicht - Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.
