Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Frontalzusammenstoß von Zweiradfahrern

Warendorf (ots)

Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin aus Beckum und ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Beckum sind am Donnerstagnachmittag (22.01.2026, 14.15 Uhr) frontal zusammengestoßen.

Die beiden fuhren in entgegengesetzter Richtung auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Beckum. Als der 17-Jährige ansetzte, einen stehenden Bus zu überholen, stieß er mit der entgegenkommenden Frau zusammen. Diese stürzte und verletzte sich leicht - Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell