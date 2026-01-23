PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Renault Twingo angefahren, beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch (21.01.2026, 19.30 Uhr) und Donnerstag (22.01.2026, 12.40 Uhr) einen grauen Renault Twingo in Ahlen angefahren.

Das Auto stand an der Fritz-Reuter-Straße und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 07:34

    POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Zusammenstoß von Pkw und Fußgängerin

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (22.01.2026, 08.30 Uhr) eine Fußgängerin in Everswinkel-Alverskirchen leicht verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Ostbevern war dabei von der L 811 kommend nach links auf die L 793 in Richtung Everswinkel abzubiegen. Dabei stieß er mit der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:11

    POL-WAF: Warendorf. Bronzetafel gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben eine Bronzetafel im Wert von mehreren Hundert Euro in Warendorf gestohlen. Zwischen Sonntag (18.01.2026, 00.00 Uhr) und Mittwoch (21.01.2026, 13.30 Uhr) stahlen die Täter die Tafel an der Klosterstraße in Warendorf und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:14

    POL-WAF: Ahlen. Versuchter Einbruch in Fabrikationshalle

    Warendorf (ots) - Unbekannte haben sich am Mittwoch (21.01.2026, 21.40 Uhr) am Rolltor einer Fabrikationshalle in Ahlen zu schaffen gemacht. Sie versuchten gewaltsam in das Gebäude an der Straße Zum Schlingenfeld zu gelangen. Nach Auslösung eines Alarms flüchteten die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren