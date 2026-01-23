Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Renault Twingo angefahren, beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch (21.01.2026, 19.30 Uhr) und Donnerstag (22.01.2026, 12.40 Uhr) einen grauen Renault Twingo in Ahlen angefahren.

Das Auto stand an der Fritz-Reuter-Straße und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell