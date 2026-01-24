Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Alleinunfall mit einem Schwerverletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Samstag, den 24.01.2026 um 07.50 Uhr ein Pkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Versmold befuhr die Straße Pöling in Enniger in Fahrtrichtung Pölinger Heide. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er auf glatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß frontal mit einem Baum zusammen. Dabei wurde der Versmolder schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

