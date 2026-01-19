Polizei Bielefeld

POL-BI: Frage nach dem Weg endet in Bauchtaschen-Raub

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17.01.2026, raubten drei junge Männer einem 20-Jährigen die Bauchtasche.

Ein ortsunkundiger und angetrunkener 20-Jähriger fragte an der Elbeallee, nahe dem Ramsbrockring, eine Gruppe von drei jungen Männern nach dem Weg zum nächsten Schnellrestaurant. Gemeinsam gingen sie die Elbeallee weiter in Richtung Sennestadtring. Als der Bielefelder, gegen 02:15 Uhr, in Höhe eines Supermarktes dem Trio den Rücken zu wandte, erhielt er unvermittelt einen Schlag und stürzte. Unter weiteren Schlägen und Tritten verlangte das Trio von dem Bielefelder Geld. Das Opfer händigte den Tätern seine Bauchtasche mit der Geldbörse aus. Anschließend flüchteten die Räuber mit der schwarze Bauchtasche, ein Replikat der Marke Prada, in Richtung Reichowplatz.

Das leichtverletzte Opfer beschrieb die Täter als 18 bis 22 Jahre alt und dunkel bekleidet. Einer war circa 185 bis 190 cm groß und trug einen Dreitagebart. Die anderen Zwei sollen südeuropäisch aussehen, circa 180 cm groß sein und einen Oberlippen- oder Ziegenbart tragen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell