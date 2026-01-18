PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Flucht auf der A30 - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

JB / Bad Oeynhausen / Bielefeld - Am Sonntagmorgen, 18.01.2026, ereignete sich auf der A30, Richtungsfahrbahn Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Bad Oeynhausen Nord und Gohfeld ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher ließ seinen beschädigten Pkw zurück und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten VW Polo gegen 03:20 Uhr die A30 in Richtung Osnabrück. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw mit der Mittelschutzplanke und blieb dort beschädigt liegen. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten den Verkehrsunfall über Notruf der Polizei. Ersteintreffende Polizeikräfte konnten den verunfallten VW unbesetzt auffinden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeugführer, die unter anderem durch einen Diensthund sowie durch Kräfte der vor Ort befindlichen Feuerwehr unterstützt wurde, verlief bisher ohne Erfolg.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder den beteiligten Personen machen können, melden sich bitte mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

