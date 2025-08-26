PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Unfall endet glimpflich (Milbertshofen)

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Montag, 25. August 2025; 21.34 Uhr

Schleißheimer Straße

Am gestrigen Abend ist es im Münchner Norden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw und eine Straßenlaterne erheblich beschädigt wurden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein silberner BMW auf der Schleißheimer Straße in Fahrtrichtung Norden ins Schleudern und kollidierte mit einem Laternenmast. Obwohl das Fahrzeug stark im Frontbereich beschädigt wurde und die Airbags auslösten, blieb der alleinbeteiligte Fahrer unverletzt. Ein alarmiertes Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr München sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden und aufgenommen. Aufgrund der beschädigten Straßenbeleuchtung entschied sich der Gruppenführer, die zuständige Stelle des Baureferats hinzuzuziehen. In enger Absprache wurde der Mast letztendlich mit einem Trennschleifer von den Einsatzkräften entfernt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr München beendet und die Unfallstelle konnte an die Polizei und den Straßenbaulastträger übergeben werden.

Für die Zeit der Arbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung der Schleißheimer mit der Moosacher Straße.

Zur genauen Unfallursache und der Schadenssumme liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.

(pes)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

