POL-BI: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger - Zeugen gesucht.
Bielefeld (ots)
Sa/ Bielefeld-Mitte
Am 17.01.2026 kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich der Sperlingstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin klagte gegenüber dem Radfahrer über starke Schmerzen im Bereich der Hüfte. Trotz ihrer möglichen Verletzungen entfernte sich die Fußgängerin von der Unfallstelle. Beschrieben wird die Fußgängerin wie folgt.
- ca. 35 Jahre - Zopf, dunkle Haare - auffallend groß - dunkle Kleidung
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545/0 zu melden.
