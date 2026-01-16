PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Rund 250 Liter LKW-Diesel gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - In der Nacht auf Freitag, 16.01.2026, wurde Diesel aus dem Tank eines LKW gestohlen, der auf dem Rastplatz "Obergassel" stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand nutzten unbekannte Täter die Ruhezeit eines LKW-Fahrers aus, um Diesel aus dem Tank seiner weißen Sattelzugmaschine zu entwenden. Der Auflieger hat eine grau-blaue Schiebeplane. Der Tatzeitraum liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand zwischen 21:00 Uhr am Donnerstag, 15.01.2026, und 03:30 Uhr am Freitag, 16.01.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

