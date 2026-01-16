POL-BI: Rund 250 Liter LKW-Diesel gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Senne - In der Nacht auf Freitag, 16.01.2026, wurde Diesel aus dem Tank eines LKW gestohlen, der auf dem Rastplatz "Obergassel" stand. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand nutzten unbekannte Täter die Ruhezeit eines LKW-Fahrers aus, um Diesel aus dem Tank seiner weißen Sattelzugmaschine zu entwenden. Der Auflieger hat eine grau-blaue Schiebeplane. Der Tatzeitraum liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand zwischen 21:00 Uhr am Donnerstag, 15.01.2026, und 03:30 Uhr am Freitag, 16.01.2026.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.
