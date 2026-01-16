PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Raub mit Messer - Täter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem schweren Raub am Mittwoch, 14.01.2026, an der Bahnhofstraße, sitzt ein polizeibekannter Tatverdächtiger jetzt in Haft.

Ein 36-Jähriger bedrohte gegen 20:45 Uhr unvermittelt an der Bahnhofstraße Ecke Herbert-Hinnendahl-Straße seine 42-jährige Begleitung aus Bielefeld mit einem Messer und riss ihr aus den Händen mehrere Geldscheine. Es kam zu einem Gerangel um das Geld, bei dem es dem Opfer gelang, dem Täter einen Teil der Scheine wieder zu entreißen. Streifenbeamte der Bundespolizei bemerkten die Auseinandersetzung und trennten die Parteien. Sie übergaben den Tatverdächtigen sowie das in seiner Jackentasche gefundene Messer den eingesetzten Polizisten. Die Beamten nahmen den Räuber vorläufig fest und stellten das Messer sowie die Tatbeute sicher.

Der drogenabhängige polizeibekannte 36-Jährige ohne festen Wohnsitz mit irakischer Staatsangehörigkeit ist in der Vergangenheit mit zahlreichen Delikten - vor allem mit Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz, Rohheits- und Eigentumsdelikten - aufgefallen. Kriminalbeamte führten den 36-Jährigen einem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

