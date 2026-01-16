PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffällige Autobeleuchtung führt zu Kontrolle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer fiel am Donnerstag, 15.01.2026, auf, da er mit Standlicht und eingeschaltetem Nebelscheinwerfer unterwegs war. Die Polizisten stießen bei seiner Kontrolle auf weitere Delikte.

Gegen 15:40 Uhr fuhr ein 26-jähriger Bielefelder mit einem 3er BMW auf der Brückenstraße in Richtung Potsdamer Straße. Dort fiel er Streifenpolizisten auf, da an dem fahrenden Auto das Standlicht eingeschaltet war. Dazu gaben die Wetterverhältnisse keinen Anlass, für ebenfalls eingeschaltete Nebelscheinwerfer.

Als die Polizisten das Fahrzeug für eine Kontrolle in Höhe Lerchenstraße stoppten, konnte der Bielefelder keinen Führerschein vorzeigen. Die Ermittlungen zeigten dann, dass der 26-Jährige noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen ist. Ein Vortest auf Drogenkonsum verlief positiv. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich untersagt.

